Лионель Месси досрочно вернулся к тренировкам с ПСЖ

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси досрочно вернулся к тренировкам с французским клубом. Об этом парижане сообщили в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

ПСЖ опубликовал свежую фотографию футболиста. «Месси снова на тренировке в понедельник утром», — говорится в подписи к фото.

2 мая стало известно о решении руководства ПСЖ отстранить Месси от тренировок и матчей на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не предупредив руководство команды.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.