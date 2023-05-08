Журналист Блюменталь: украинские неонацистские группировки воют за НАТО против России

Страны НАТО оправдывают украинских неонацистов, потому что те сражаются за них на передовой против России. Об этом заявил в Twitter-аккаунте обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

«Как вы думаете, почему WSJ [американская газета The Wall Street Journal] обеляет хорошо задокументированное нацистское прошлое Сергея Филимонова и прославляет созданное им подразделение "Гонор"? По той же причине, по которой Германия спонсировала его кинокарьеру: нацисты воюют за НАТО на передовой против России», — написал журналист.

Он напомнил, что в одном из опубликованных материалов WSJ подчеркивалось, что деятельность «Гонора» была направлена на борьбу с коррупцией, однако, по словам Блюменталя, она финансировалась «долларами американских налогоплательщиков». Кроме того, добавил обозреватель, подразделение также участвовало в спонсируемой украинскими властями облаве на цыган в 2018 году.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответственность за агрессивные действия Украины против России несут лидеры НАТО — США и Великобритания, а также их кураторы. Она отметила, что они внушили Киеву «чувство абсолютной безнаказанности и вседозволенности».