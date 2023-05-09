Тренер рассказал об отношении иностранных соперников к российским боксерам на ЧМ

Тренер сборной России по боксу рассказал, что команда на ЧМ дружно общается с иностранцами

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, как иностранные соперники относятся к представителям команды на чемпионате мира в Ташкенте. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«К нашей команде дружественное отношение, нет никаких моментов. Мы дружно со всеми общаемся, нет никаких разногласий», — отметил Фархутдинов. Он также подчеркнул, что российским боксерам особенно приятно выступать со своими флагом и гимном.

4 апреля стало известно, что сборная Великобритании бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов под своими национальными флагами. Британцы подчеркнули, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) противоречит позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из этих стран.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны. Чемпионат мира по боксу проходит с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте.