Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
Завтра
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Рим (ж)
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Сегодня
12:05 (Мск)
Анна Блинкова
Рим (ж)
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Флорида Пантерз
11 мая
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
11:55, 9 мая 2023Спорт

Тренер рассказал об отношении иностранных соперников к российским боксерам на ЧМ

Тренер сборной России по боксу рассказал, что команда на ЧМ дружно общается с иностранцами

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, как иностранные соперники относятся к представителям команды на чемпионате мира в Ташкенте. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«К нашей команде дружественное отношение, нет никаких моментов. Мы дружно со всеми общаемся, нет никаких разногласий», — отметил Фархутдинов. Он также подчеркнул, что российским боксерам особенно приятно выступать со своими флагом и гимном.

4 апреля стало известно, что сборная Великобритании бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов под своими национальными флагами. Британцы подчеркнули, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) противоречит позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из этих стран.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны. Чемпионат мира по боксу проходит с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?
Тренер рассказал об отношении иностранных соперников к российским боксерам на ЧМ
Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы
Игроки «Зенита» получили по несколько миллионов за победу над «Спартаком»
Пригожин предрек контрнаступление ВСУ в ближайшее время
Анонсирована встреча по зерновой сделке в Стамбуле
Путин назвал Украину разменной монетой в руках Запада
В России прокомментировали посещение парада Победы лидерами стран СНГ
Воздушная часть парада Победы в Москве отменена
Путин заявил о желании России видеть будущее мирным и свободным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.