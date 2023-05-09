Представитель Чимаева опроверг слова главы UFC об отказе бойца от поединков

ТАСС: представитель Чимаева опроверг слова главы UFC Уайта об отказе бойца от поединков

Представитель шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева опроверг слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, что спортсмен отказывается от предложенных ему поединков из-за личных проблем. Его слова приводит ТАСС.

«Хамзат никогда не отказывался от поединков. Нет никаких причин, чтобы он в настоящее время не проводил боев», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что Чимаев ждет предложений по боям и готов вернуться.

8 мая Уайт сообщил, что личные проблемы — единственная причина, по которой боец не выходит драться в октагон. «Законы нашего бизнеса известны: мы должны давать спортсменам по три схватки в год. Если этого не происходит, мы обязаны платить им», — пояснил функционер.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.