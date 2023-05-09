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18:06, 9 мая 2023Спорт

Представитель Чимаева опроверг слова главы UFC об отказе бойца от поединков

ТАСС: представитель Чимаева опроверг слова главы UFC Уайта об отказе бойца от поединков

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Представитель шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева опроверг слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, что спортсмен отказывается от предложенных ему поединков из-за личных проблем. Его слова приводит ТАСС.

«Хамзат никогда не отказывался от поединков. Нет никаких причин, чтобы он в настоящее время не проводил боев», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что Чимаев ждет предложений по боям и готов вернуться.

8 мая Уайт сообщил, что личные проблемы — единственная причина, по которой боец не выходит драться в октагон. «Законы нашего бизнеса известны: мы должны давать спортсменам по три схватки в год. Если этого не происходит, мы обязаны платить им», — пояснил функционер.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Андрей Стрельцов
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