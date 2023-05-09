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00:01, 10 мая 2023Бывший СССР

В Латвии празднующих 9 мая привлекли к уголовной ответственности

В Латвии возбудили четыре уголовных и 23 административных дела за празднование 9 Мая

В Латвии за празднование 9 мая были задержаны 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийскую полицию.

Отмечается, что людей задержали за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам, а также за демонстрацию запрещенных в стране символов, в частности, георгиевских ленточек.

В полиции также напомнили, что до 7:00 10 мая в Латвии запрещено использование пиротехники, за запуск салютов предусмотрен штраф — 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц.

Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» полицейские заставляли участницу заставляли снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

8 мая Парижская полиция разогнала провокаторов с площади Республики, где стартовала акция «Бессмертный полк». В начале шествия к месту сбора стали подходить люди, которые выкрикивали антироссийские лозунги.

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Екатерина Подвигина
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