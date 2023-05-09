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21:53, 9 мая 2023Экономика

Возможный дефолт в США назвали подарком для России и Китая

Белый дом: Россия и КНР используют возможный дефолт для объявления о крахе экономики США
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на официальном брифинге прокомментировала возможный дефолт в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер назвала возможный дефолт в США подарком для России и КНР. По ее мнению, страны используют ситуацию для объявления о крахе американской экономики и неспособности страны функционировать как демократия.

«Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведет к волатильности на рынках, зависимых от доллара», — спрогнозировала она.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. По ее словам, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. «Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила министр.

До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина заканчиваются способы для предотвращения дефолта в США. По ее словам, ведомство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но эта возможность почти исчерпала себя.

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Марина Совина
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