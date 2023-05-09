Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы стыдно за сторонников Украины

Американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что ветеранам Второй мировой войны было бы стыдно видеть сторонников Киева в США. Об этом он написал в Twitter.

По словам автора, его дедам «было бы противно видеть, что стало с их страной которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить» в военные годы.

Накануне сообщалось, что США 9 мая объявят о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов. «В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются на Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины», — пишет Associated Press (AP).

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США пригрозили аннулировать паспорта ветеранов, желающих посетить Москву 9 мая. По информации дипломата, США второй год подряд срывают поездку фронтовиков в Россию, «оказывая беспрецедентное давление».