Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:59, 9 мая 2023Бывший СССР

В Латвии задержали шесть человек за празднование Дня Победы

Полиция Латвии: за празднование Дня Победы 9 мая задержаны шесть человек

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Латвии задержали шесть человек за возложение цветов в День Победы 9 мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию запрещенных в стране символов. Об этом сообщила латвийская полиция, передает РИА Новости.

«В связи с 9 мая задержано пока шесть человек. Возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть дел возбуждено в Рижском регионе, два в Латгалии и одно в Земгале.

Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой отечественной войне. Двое полицейских просили женщину снять ленту с рамки.

8 мая Парижская полиция разогнала провокаторов с площади Республики, где стартует акция «Бессмертный полк». В начале акции к месту сбора стали подходить люди, которые выкрикивали антироссийские лозунги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов
В Латвии задержали шесть человек за празднование Дня Победы
Глава МИД Ирана прибудет в Москву для участия в четырехсторонних переговорах
Хасбик извинился за дрифт в Дагестане
Стало известно об отсутствии Лукашенко на завтраке после парада Победы
Зеленский обсудил с главой ЕК поставку Киеву миллиона артиллерийских снарядов
В Молдавии сообщили о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты
Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России
Мужчина выстрелил в мать в московской квартире
В России рассказали о преимуществах аэростатов в бою
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.