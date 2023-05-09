Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:02, 9 мая 2023Мир

Европарламент задумал милитаризовать экономику ЕС

Европарламент проголосует об ускорении процедуры милитаризации экономики ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский парламент (ЕП) проголосует во вторник на сессии в Страсбурге по вопросу о максимальном ускорении процедуры милитаризации экономики Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

На эти нужды выделят 500 миллионов евро из бюджета ЕС и один миллиард евро из Еврофонда мира.

Парламентарии рассчитывают пройти все этапы утверждения этого акта не позднее 31 мая. Для этого голосовать они будут по ускоренной процедуре. Решение включает в себя наращивания производства боеприпасов и амуниции, а также разрешение канализировать средства из бюджета ЕС на поддержку европейской военной промышленности. Его готовы поддержать Европейская народная партия (ЕНП), фракции либералов и зеленых.

5 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине. Ранее он назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По словам Борреля, Киеву было поставлено оружия более чем на 13 миллиардов евро, а в данный момент ЕС работает над передачей Киеву еще миллиона боеприпасов и закупкой новых вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?
Путин заявил о развязанной против России войне
Путин заявил об отсутствии для России недружественных народов
Путин встретил прибывших на парад Победы лидеров стран СНГ
Стала известна позиция жены Месси по переходу игрока в клуб из Саудовской Аравии
В Москве начался парад Победы
Европарламент задумал милитаризовать экономику ЕС
В Москве четвертую ночь подряд были зафиксированы заморозки
Генсек ООН назвал мир на Украине невозможным в данный момент
Обстановка на Красной площади попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.