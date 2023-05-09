Европарламент задумал милитаризовать экономику ЕС

Европарламент проголосует об ускорении процедуры милитаризации экономики ЕС

Европейский парламент (ЕП) проголосует во вторник на сессии в Страсбурге по вопросу о максимальном ускорении процедуры милитаризации экономики Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

На эти нужды выделят 500 миллионов евро из бюджета ЕС и один миллиард евро из Еврофонда мира.

Парламентарии рассчитывают пройти все этапы утверждения этого акта не позднее 31 мая. Для этого голосовать они будут по ускоренной процедуре. Решение включает в себя наращивания производства боеприпасов и амуниции, а также разрешение канализировать средства из бюджета ЕС на поддержку европейской военной промышленности. Его готовы поддержать Европейская народная партия (ЕНП), фракции либералов и зеленых.

5 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине. Ранее он назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По словам Борреля, Киеву было поставлено оружия более чем на 13 миллиардов евро, а в данный момент ЕС работает над передачей Киеву еще миллиона боеприпасов и закупкой новых вооружений.