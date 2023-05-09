В НАТО отказались принимать в свои ряды страны Азии

The Washington Post: НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки

В НАТО заявили, что останутся объединением стран Европы и Северной Америки, отказавшись принимать в свои ряды государства Азии. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в беседе с The Washington Post.

«НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, она не станет глобальным альянсом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — объяснил он.

Ранее президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в НАТО после завершения военного конфликта на ее территории. 21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о согласии всех союзников по альянсу на вступление в него Украины.