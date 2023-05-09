74-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты своей моложавой внешности

74-летняя пенсионерка Уильямс не ограничивает себя в питании для подтянутого тела

Женщина пожилого возраста Норма Уильямс из Ливерпуля, Англия, раскрыла неожиданные секреты своей моложавой внешности. Ее рекомендации публикует издание Independent.

На размещенных кадрах героиня материала предстает в ярких нарядах, состоящих из короткого платья с глубоким вырезом, шорт, топа и купальника. При этом на фото видно, что тело Уильямс выглядит подтянутым и рельефным. По словам 74-летней пенсионерки, она никогда не ограничивает себя в питании и не считает калории.

«Если вы хотите что-то съесть, то вы просто должны дать себе разрешение. Когда я хочу перекусить арахисовой пастой, я ем ее, причем столько, сколько мне хочется. И я не чувствую себя виноватой. Самой большой проблемой для людей, пытающихся похудеть, на мой взгляд, являются внутренние ограничения», — заявила она.

Помимо этого, собеседница издания рассказала, что регулярно занимается спортом. «У меня есть два золотых правила: я никогда не ем перед тренировками и прогулками, а это значит, что порой я не завтракаю до трех часов дня. А еще я никогда не перекусываю между приемами пищи», — призналась Уильямс.

В заключение женщина добавила, что включает в свой рацион бокал вина, орехи, сыры и мясо, а также морепродукты, картофель и овощи.

В январе тратящий 138 миллионов рублей в год мужчина раскрыл секрет молодости. Так, 45-летний герой материала рассказал, что собрал команду из 30 врачей, которые следят за его здоровьем. Мужчина признался, что, желая отсрочить старость, он каждый год тратит не менее двух миллионов долларов (138 миллионов рублей) на исследования своего организма и поддержание моложавого внешнего вида.