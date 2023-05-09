Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:57, 9 мая 2023Ценности

74-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты своей моложавой внешности

74-летняя пенсионерка Уильямс не ограничивает себя в питании для подтянутого тела

Фото: @shera_oficl

Женщина пожилого возраста Норма Уильямс из Ливерпуля, Англия, раскрыла неожиданные секреты своей моложавой внешности. Ее рекомендации публикует издание Independent.

На размещенных кадрах героиня материала предстает в ярких нарядах, состоящих из короткого платья с глубоким вырезом, шорт, топа и купальника. При этом на фото видно, что тело Уильямс выглядит подтянутым и рельефным. По словам 74-летней пенсионерки, она никогда не ограничивает себя в питании и не считает калории.

«Если вы хотите что-то съесть, то вы просто должны дать себе разрешение. Когда я хочу перекусить арахисовой пастой, я ем ее, причем столько, сколько мне хочется. И я не чувствую себя виноватой. Самой большой проблемой для людей, пытающихся похудеть, на мой взгляд, являются внутренние ограничения», — заявила она.

Материалы по теме:
Одержимая страстью Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Одержимая страстьюСлежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
7 октября 2020
Тело как месть Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
Тело как местьЗачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
30 июля 2017

Помимо этого, собеседница издания рассказала, что регулярно занимается спортом. «У меня есть два золотых правила: я никогда не ем перед тренировками и прогулками, а это значит, что порой я не завтракаю до трех часов дня. А еще я никогда не перекусываю между приемами пищи», — призналась Уильямс.

В заключение женщина добавила, что включает в свой рацион бокал вина, орехи, сыры и мясо, а также морепродукты, картофель и овощи.

В январе тратящий 138 миллионов рублей в год мужчина раскрыл секрет молодости. Так, 45-летний герой материала рассказал, что собрал команду из 30 врачей, которые следят за его здоровьем. Мужчина признался, что, желая отсрочить старость, он каждый год тратит не менее двух миллионов долларов (138 миллионов рублей) на исследования своего организма и поддержание моложавого внешнего вида.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления МИД Украины об участии лидеров стран СНГ в параде
Генсек НАТО рассказал о предоставленной Украине беспрецедентной помощи
74-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты своей моложавой внешности
Американская девушка-боец ММА погибла в 21 год
В НАТО отказались принимать в свои ряды страны Азии
Оценена возможность приглашения Украины в НАТО на саммите альянса в июле
В Белоруссии обвинили Запад в ведении войны за свои интересы руками украинцев
Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде смогли увидеть в Эстонии
Папа Римский назвал сексуальных насильников врагами и призвал любить их
Еврокомиссия посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по «Дружбе»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.