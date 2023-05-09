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06:21, 9 мая 2023Россия

В российском городе женщина на внедорожнике снесла автобусную остановку

В Краснодаре женщина за рулем внедорожника снесла автобусную остановку

Фото: Telegram-канал / «23 МВД»

В Краснодаре 8 мая женщина за рулем внедорожника снесла автобусную остановку. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по городу.

По информации ведомства, водитель двигалась по улице Калинина. На мокром асфальте женщина не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. Полиция Краснодара занимается проверкой инцидента.

Отмечается, что никто не пострадал. Кадры инцидента опубликовали в Telegram-канале местного МВД.

8 мая в результате столкновения автобуса с автомобилем в Приамурье пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен.

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Юлия Мискевич
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