В российском городе женщина на внедорожнике снесла автобусную остановку

В Краснодаре женщина за рулем внедорожника снесла автобусную остановку

В Краснодаре 8 мая женщина за рулем внедорожника снесла автобусную остановку. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по городу.

По информации ведомства, водитель двигалась по улице Калинина. На мокром асфальте женщина не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. Полиция Краснодара занимается проверкой инцидента.

Отмечается, что никто не пострадал. Кадры инцидента опубликовали в Telegram-канале местного МВД.

8 мая в результате столкновения автобуса с автомобилем в Приамурье пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен.