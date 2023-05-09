Военнослужащий ВСУ показал участок «дороги смерти» под Артемовском

«РВ»: военный ВСУ показал участок «дороги смерти» под Артемовском c уничтоженной техникой

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал участок дороги смерти под Артемовском (украинское название — Бахмут) c уничтоженной техникой. Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Показан ранее не попадавший в кадр участок трассы (вероятно, в районе села Иванковское), где за три дня были уничтожены БМП, бронеавтомобили и БТР производства стран НАТО.

«Вот, зачем мы сюда пришли», — говорит военный, показывая на разбитый БРЭМ, на котором лежит тело другого военнослужащего ВСУ.

Ранее военкоры показали видео с западной техникой на дороге на Артемовск. На видео можно увидеть американские тяжелые бронемашины MRAP, бронетранспортеры и другие боевые машины.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — Вооруженные силы Украины держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны украинских войск.