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14:50, 9 мая 2023Россия

Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице

Губернатор Нижегородской области Никитин опубликовал видео с Прилепиным, снятое в больнице

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице писателя Захара Прилепина и записал с ним видеообращение, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Прилепин рассказал, что ему сообщали об угрозе со стороны украинских диверсионных групп еще в 2017 году, когда он был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения Донецкой народной республики (ДНР).

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. При взрыве погиб личный охранник писателя. Следственный комитет России квалифицировал взрыв как теракт.

Варвара Кошечкина
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