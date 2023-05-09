Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице

Губернатор Нижегородской области Никитин опубликовал видео с Прилепиным, снятое в больнице

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице писателя Захара Прилепина и записал с ним видеообращение, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Прилепин рассказал, что ему сообщали об угрозе со стороны украинских диверсионных групп еще в 2017 году, когда он был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения Донецкой народной республики (ДНР).

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. При взрыве погиб личный охранник писателя. Следственный комитет России квалифицировал взрыв как теракт.