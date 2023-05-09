Шольц захотел отменить единогласие при принятии решений в ЕС

Канцлер Германии Шольц предложит отменить единогласие при принятии решений странами ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц призовет к большим структурным реформам в Евросоюзе на выступлении перед Европарламентом во вторник, 9 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Шольц, в частности, предложит изменить подход к принятию решений в Европейском союзе (ЕС). В настоящий момент для этого необходимо единогласное решение всех стран-членов.

В Bloomberg отметили, что лидер ФРГ стремится реформировать систему, чтобы решения в блоке ЕС принимались большинством голосов, а не единогласно. Шольц рассчитывает, что при изменении голосования фискальные и внешнеполитические решения в Евросоюзе будут приниматься быстрее. Также, по данным информагентства, Шольц, может предложить реформировать энергетический рынок в ЕС и поддержит создание общей сети и инфраструктуры для хранения энергоресурсов.

В августе 2022 года Олаф Шольц выступил за отмену права вето в Евросоюзе. В случае расширения ЕС различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти, поэтому объединению стоит отказаться от права вето в ряде областей. С таким заявлением выступил канцлер Германии.