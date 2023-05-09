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16:40, 9 мая 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с главой ЕК поставку Киеву миллиона артиллерийских снарядов

Зеленский обсудил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен поставку Киеву миллиона снарядов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев успел обсудить с ней поставку Киеву миллиона артиллерийских снарядов. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции, уточнили в пресс-службе украинского лидера.

В распространенном заявлении Зеленский выразил благодарность главе ЕК и отметил, что также обсудил с ней вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов, а также евроинтеграцию Украины.

«Пора для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС», — заметил он, понадеявшись, что в июне Европейская комиссия даст Киеву положительную промежуточную оценку по продвижению на этом пути.

Ранее, прибыв в Киев, фон дер Ляйен назвала его местом, где европейские ценности защищаются каждый день.

Накануне Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы, который будет отмечаться ежегодно, будет посвящен историческому единству всех европейцев, уничтоживших нацизм.

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Варвара Кошечкина
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