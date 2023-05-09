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13:00, 9 мая 2023Спорт

Американский боец захотел подраться с Махачевым

Американский боец Ковингтон захотел провести поединок с российским чемпионом UFC Махачевым

Фото: David Becker / Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон захотел провести поединок с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым. Об этом он заявил в интервью Джеймсу Линчу, которое опубликовано на YouTube.

«Я хочу подраться с Махачевым, мне нравится этот бой. Он не сможет меня забороть, не сможет перебить в стойке и у него точно не получится провести мне болевой. Так что это для меня очень легкий бой», — заявил Ковингтон. Он отметил, что это был бы громкий поединок, потому что это бой чемпиона против чемпиона.

12 февраля Махачев победил австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе. Всего в профессиональной карьере 31-летний Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

На счету Ковингтона, выступающего в полусреднем весе, 17 побед при трех поражениях. 5 марта он победил соотечественника Хорхе Масвидаля.

Дарья Коршунова
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