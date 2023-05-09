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23:30, 9 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле города Ясиноватая со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинские солдаты в общей сложности выпустили по населенному пункту 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Данные о пострадавших или повреждениях не приводятся.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности семь снарядов калибра 155 миллиметров.

Помимо этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Грайворонском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

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Марина Совина
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