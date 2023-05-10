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17:18, 10 мая 2023Мир

В Финляндии продадут остров с военными укреплениями у границы с Россией

YLE: в Финляндии выставили на продажу остров с военными укреплениями у границы с Россией

Фото: Kotkansaaret / Wikimedia

Небольшой остров Ранкки в юго-восточной Финляндии, ранее находившийся под управлением Сил обороны, выставили на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщает издание YLE.

Он располагается недалеко от границы с Россией и имеет военные укрепления. Владелец острова, Исмо Рятю, купил остров восемь лет назад за 700 тысяч евро. Он считает, что продаст место уже к концу этого года.

По словам владельца, более чем десятикратное увеличение цены оправдана. «Мы вложили значительные средства в остров: сейчас на продажу выставлено 100 земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление», — подчеркнул Рятю.

Ранее РБК писало, что в январе-марте 2023 года число приезжающих в Россию европейцев увеличилось на 11,8 процента в сравнении с прошлым годом. Так, в 2023 году в России зафиксировали 113,9 тысячи таких поездок против 101,9 тысячи — в 2022.

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Виктория Кондратьева
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