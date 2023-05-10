Антонов предрек отказ США от антироссийской политики

Посол Антонов: однажды Вашингтон признает необходимость сотрудничества с Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме по случаю празднования Дня Победы, заявил, что однажды Вашингтон признает необходимость сотрудничества с Москвой и откажется от враждебной политики. Слова дипломата приводят «Известия».

Антонов уверен, что такое развитие событий неизбежно и не имеет альтернативы. «Однажды американские власти осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества», — сказал он.

8 мая посол Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют новый всплеск русофобии и истерии накануне 9 Мая. По его мнению, Вашингтон фальсифицирует факты о Второй мировой войне, а также игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Представитель российского МИД призвал американские власти одуматься и не «потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».