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01:52, 10 мая 2023Мир

Антонов предрек отказ США от антироссийской политики

Посол Антонов: однажды Вашингтон признает необходимость сотрудничества с Москвой

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме по случаю празднования Дня Победы, заявил, что однажды Вашингтон признает необходимость сотрудничества с Москвой и откажется от враждебной политики. Слова дипломата приводят «Известия».

Антонов уверен, что такое развитие событий неизбежно и не имеет альтернативы. «Однажды американские власти осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества», — сказал он.

8 мая посол Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют новый всплеск русофобии и истерии накануне 9 Мая. По его мнению, Вашингтон фальсифицирует факты о Второй мировой войне, а также игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Представитель российского МИД призвал американские власти одуматься и не «потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».

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Екатерина Подвигина
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