As: Серджи Роберто станет первым капитаном «Барселоны» взамен Серхио Бускетса

Стали известны кандидаты на роль нового капитана «Барселоны» взамен Серхио Бускетса. Об этом сообщает As.

Первым капитаном команды станет защитник Серджи Роберто. Помимо него и Бускетса, в четверку капитанов каталонского клуба в сезоне-2022/2023 входили Марк-Андре тер Штеген и Жорди Альба, который также может вскоре покинуть «Барселону». Пополнить квартет могут Роберт Левандовски и Рональд Араухо.

Ранее 10 мая каталонцы объявили, что Бускетс уйдет по окончании сезона. В клубе подчеркнули, что это решение полузащитник принял самостоятельно. «Для меня было честью играть за "Барселону", но всему когда-то приходит конец», — заявил спортсмен.

34-летний хавбек — воспитанник «Барселоны», он дебютировал за основной состав сине-гранатовых в 2008 году и с тех пор провел за клуб 718 матчей, что является третьим показателем в истории команды. В активе Бускетса восемь побед в чемпионате Испании и три титула в Лиге чемпионов.