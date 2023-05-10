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17:44, 10 мая 2023Спорт

Стали известны кандидаты на роль нового капитана «Барселоны»

As: Серджи Роберто станет первым капитаном «Барселоны» взамен Серхио Бускетса

Фото: Albert Gea / Reuters

Стали известны кандидаты на роль нового капитана «Барселоны» взамен Серхио Бускетса. Об этом сообщает As.

Первым капитаном команды станет защитник Серджи Роберто. Помимо него и Бускетса, в четверку капитанов каталонского клуба в сезоне-2022/2023 входили Марк-Андре тер Штеген и Жорди Альба, который также может вскоре покинуть «Барселону». Пополнить квартет могут Роберт Левандовски и Рональд Араухо.

Ранее 10 мая каталонцы объявили, что Бускетс уйдет по окончании сезона. В клубе подчеркнули, что это решение полузащитник принял самостоятельно. «Для меня было честью играть за "Барселону", но всему когда-то приходит конец», — заявил спортсмен.

34-летний хавбек — воспитанник «Барселоны», он дебютировал за основной состав сине-гранатовых в 2008 году и с тех пор провел за клуб 718 матчей, что является третьим показателем в истории команды. В активе Бускетса восемь побед в чемпионате Испании и три титула в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
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