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19:28, 10 мая 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы отразили попытку наступления ВСУ в ЛНР

Российские артиллеристы отразили попытку наступления ВСУ под Белогоровкой в ЛНР

Фото: РИА Новости

Российские артиллерийские расчеты Южной группировки войск отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) районе Белогоровки в Луганской народной республике. Об этом сообщили в командовании группировки российских войск «Юг», передает ТАСС.

Отмечается, что аналогичным образом российские военные предотвратили попытку ВСУ провести разведку боем в Авдеевке в Донецкой народной республике. В результате украинские подразделения понесли существенные потери живой силы, а российским войскам удалось сохранить позиции.

Ранее со ссылкой на местных жителей сообщалось, что ВСУ начали массовую переброску подразделений из Харьковской и Сумской областей в Запорожье.

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Алевтина Запольская
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