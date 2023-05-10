Спрогнозировано будущее курса биткоина

РБК-Крипто: эксперты ожидают волатильного курса биткоина

Курс биткоина (BTC) в среду, 10 мая, опускался до локального минимума. Эксперты дали прогнозы по будущему главной криптовалюты, их комментарии приводит РБК-Крипто.

Глава RBK Trading LTD Владимир Чирпичиников считает, что в ближайшее время курс биткоина будет довольно волатильным. По его словам, после относительной стабильности котировок в течение длительного времени цена часто резко меняется в одну из сторон. При этом ключевым фактором станут обновленные данные по инфляции в США и Еврозоне, заявления Федеральной резервной системы США (ФРС) и решение по процентной ставке, добавил эксперт. По словам Чирпичиникова, рынки ожидают некоторого смягчения денежно-кредитной политики в сентябре.

Он напомнил также о том, что обычно за восемь месяцев до халвинга биткоина (двукратное уменьшение награды майнеров, намечено на апрель 2024 года) его цена начинает расти. Недавнее падение цены актива эксперт объясняет проблемами с выводом средств с крупнейшей криптовалютной биржи Binance — по мнению Чирпичиникова повторение ситуации на других площадках окажет давление на курс.

Ожидает роста волатильности и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, снижение инфляции в США подтолкнет BTC к уровню в 30 тысяч долларов. На настроение инвесторов повлияет и ситуация с госдолгом страны.

По словам Чирпичиникова, негативным сценарием для биткоина станет падение ниже ключевой зоны 26,5-27 тысяч долларов до 25 тысяч — следующего уровня поддержки и важной психологической отметки. Позитивным исходом станет возвращение к 29-29,5 тысячи долларов, если этот порог удастся преодолеть, то цена может взлететь до 33 тысяч долларов. Владислав Антонов считает, что покупатели BTC будут бороться за цену в 31 тысячу долларов. Это важная отметка для того, чтобы график котировок вернулся к «бычьей» модели.

Цена биткоина снижалась 10 мая до минимума с 25 апреля и достигла 27,4 тысячи долларов. Однако после публикации данных по инфляции в США, согласно которым рост цен замедлился до 4,9 процента, на 16:30 по московскому времени курс BTC вырос до 28,1 тысячи долларов.

Ранее по результатам исследования Регионального общественного центра интернет-технологий стало известно, что более половины россиян считают криптовалюту небезопасным и рисковым активом. 85 процентов опрошенных знают, что такое биткоин, при этом только около 5 процентов использовали криптовалюту для инвестиций и в качестве платежного средства для обхода санкционных ограничений.