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07:33, 10 мая 2023Мир

В Греции оценили призывы об отправке Киеву российских ЗРК

Греческий экс-генерал Христу назвал недопустимой передачу Афинами Киеву ЗРК С-300

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу в беседе с РИА Новости оценил призывы США к Афинам об отправке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 российского производства Украине. Он назвал это недопустимым и подчеркнул, что подобные действия пошли бы вразрез с имеющимися межправительственными соглашениями.

По его словам, для того, чтобы та или иная страна могла использовать системы вооружения за пределами своей территории или передавать их третьей стороне необходимо иметь соответствующую лицензию от производителя. Он уточнил, что это касается не только российских систем.

«Второе. С-300 составляют большую часть греческой противовоздушной обороны, и они ни в коем случае не должны быть выведены из Греции», — заявил Христу, подчеркнув, что передача ЗРК Киеву значительно ослабила бы греческие войска.

Ранее он отмечал, что Украина не располагает возможностями для проведения успешного контрнаступления даже с учетом военной помощи от западных государств.

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Марина Совина
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