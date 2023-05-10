В Челябинске отреагировали на возмутившую депутата серию «Гриффинов» о городе

Власти Челябинска сочли серию «Гриффинов» о городе очевидным вымыслом мультипликаторов

Власти Челябинска отреагировали на серию американского мультсериала «Гриффины», действие которой происходит в городе. Комментарий местной администрации приводит Telegram-канал РБК.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова возмутилась тем, как создатели «Гриффинов» показали город и проживающих в нем людей, и призвала запретить этот эпизод.

«Всем — и жителям России, и жителям Челябинска, — очевидно, что вымысел американских мультипликаторов не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе администрации города. В то же время собеседник издания не стал требовать запрета «Гриффинов».

Речь идет о недавно вышедшем эпизоде мультсериала «Из России с любовью». В нем жители Челябинска много пьют, читают газету «Россия вчера» и страдают от действий сотрудников правоохранительных органов.

Ранее работница московского ЖЭКа приняла дрон с установленной на нем камерой за беспилотник и сорвала съемки фильма режиссера Рената Давлетьярова. Вскоре после начала съемок она призвала опустить аппарат на место, заявив о поступившем ей приказе «бороться» с БПЛА.