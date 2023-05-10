Российские дети ради забавы пробили голову камнем первокласснику

MK.RU: в Чите дети ради забавы пробили голову камнем первокласснику, гулявшему у стадиона

В Чите дети ради забавы пробили голову камнем первокласснику, гулявшему у стадиона. Об этом сообщил MK.RU источник в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал изданию, что на российском стадионе дети веселились и бросали друг в друга камни. Один из них случайно угодил в голову семилетнему мальчику.

Ребенка оперативно доставили в больницу. После этого сотрудники полиции организовали проверку, чтобы установить личности всех несовершеннолетних участников и выяснить обстоятельства случившегося.

В марте сообщалось, что в Магнитогорске 10-летний ребенок час пролежал на улице без сознания с пробитой головой.

До этого в Санкт-Петербурге школьник потерял сознание в туалете торгово-развлекательного комплекса и попал в реанимацию с отравлением. Тогда оперативники предполагали, что подросток мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.