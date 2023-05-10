На Западе заявили об исходящей угрозе от Украины

Grayzone заявил о растущей в Европе угрозе неонацистского террора от боевиков Украины

В Европе увеличивается риск неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. С таким мнением выступил журналист-расследователь Кит Кларенберг в материале для американского портала Grayzone.

Автор заявил, что сотни французских неонацистов вместе с представителями других стран участвуют в боевых действиях на Украине, после чего стремятся «вернуть домой ужас украинских полей сражений». «Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции», — отметил он.

Кларенберг отметил, что одного из арестованных ранее уволили из армии из-за симпатий к неонацистам, второй является известным ультраправым активистом. В материале также сообщается о пяти арестованных в Италии членов местной неонацистской группировки, обладающих связями с бригадой «Азов» (признана в России террористической и запрещена).

«Неонацисты принесут с собой боевой опыт, а во многих случаях и элитную западную военную подготовку. Высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на черном рынке из-за массовых поставок оружия в Киев в ходе конфликта», — заключил журналист.

Ранее сообщалось о переходе австралийского нациста к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для борьбы с Россией. Уточняется, что речь идет о Дэниеле Ньюмане, обладающем связями с неонацистами в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и британской группировки Combat 18.