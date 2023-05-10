Президент Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США

Президент США Джо Байден предположил, к каким последствиям приведет возможный дефолт в стране. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам встречи с лидерами Конгресса Байден раскрыл последствия возможного дефолта в США и заявил, что при провале переговоров по повышению потолка госдолга кризис станет разрушительным для экономики страны. Он выразил уверенность, что лидер Палаты представителей, контролируемой республиканцами, Кевин Маккарти это понимает.

«Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», — отметил политик.

В том же выступлении Байден призвал избежать дефолта в США. По его словам, лидеры Конгресса разделяют эту точку зрения и намерены в дальнейшем обсуждать ситуацию.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. По ее словам, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. «Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила министр. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина заканчиваются способы для предотвращения дефолта в США.

