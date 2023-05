Половую дискриминацию связали с изменениями в мозге

PNAS: половую дискриминацию женщин связали с утончением мозга

Международная исследовательская группа связала половую дискриминацию женщин с изменениями в мозге. Результаты работы описаны в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда нейробиологов, психологов и других специалистов проанализировала данные почти восьми тысяч человек из 29 стран. Добровольцам провели магнитно-резонансную томографию (МРТ). Учитывалась также информация о социальном положении и когнитивных способностях. Затем данные сравнили с индексом гендерного неравенства в соответствии со страной проживания.

Авторы выявили закономерность: у женщин из стран с высоким индексом неравенства некоторые области мозга были тоньше, чем у женщин в странах, где к ним отношение было такое же, как к мужчинам. При этом чем выше был индекс, тем тоньше были участки мозга.

Обнаруженные нарушения были сосредоточены в трех областях правого полушария: в орбитофронтальной, затылочной коре и в передней поясной извилине. Эти участки мозга изменяются у детей обоих полов при негативном опыте.

Ученые предполагают, что это явление обладает круговой зависимостью — дискриминация по полу оказывает влияние на функцию мозга, включая проблемы с психическим здоровьем и снижение умственных навыков. То есть если власти считают, что женщины менее умны, чем мужчины, законы и социальное отношение могут привести к гендерной дискриминации, которая вредит мозгу женщин по мере их взросления, влияя на интеллект.