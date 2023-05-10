На Украине обвиняемый в госизмене объяснил поступок грибной охотой

Politico: обвиняемый в госизмене львовянин объяснил поступок грибной охотой

На Украине львовянин, которого обвинили в передаче координат учебного полигона украинских военнослужащих перед ракетным ударом Вооруженных сил (ВС) России, объяснил свой поступок грибной охотой. Об этом сообщает Politico.

«Мой друг попросил меня показать ему, где я собираю грибы. Вот и все», — так объяснил создание карты 72-летний Александр Косторный.

Обвиняемый в госизмене возглавляет львовское Общество русского языка имени Пушкина, но уже почти год находится в заключении. Он признает факт отправки карты другу, но утверждает, что на ней располагались координаты охотничьего и рыболовного угодья, расположенного недалеко от учебного центра.

13 марта Министерство обороны России сообщило об уничтожении 180 иностранных наемников и крупной партии вооружения в результате удара по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Удар по объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности.