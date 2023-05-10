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15:27, 10 мая 2023Спорт

Глава Федерации дзюдо России объяснил скандал с георгиевскими лентами на ЧМ

В Федерации дзюдо России заявили, что фанатов с георгиевскими лентами могли удалить с ЧМ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик объяснил скандал с георгиевскими лентами на чемпионате мира (ЧМ) в катарской Дохе. Его слова приводит РИА Новости.

Соловейчик заявил, что организаторы имели право следовать правилам Международного олимпийского комитета (МОК), согласно котором на территориях спортивных объектов не должно было быть никаких символов, ассоциирующихся с Россией. «Ничего такого не случилось, кто-то пришел со знаками, кого-то не допустили», — посчитал он.

Ранее 10 мая представитель Международной федерации дзюдо (IJF) рассказал, что организаторы чемпионата мира попросили российских фанатов убрать георгиевские ленты, однако те отказались это сделать. После этого болельщиков удалили с трибун арены.

Чемпионат мира по дзюдо проходит с 7 по 14 мая в Дохе. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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