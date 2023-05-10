Медведев отреагировал на переименование Польшей Калининграда в Крулевец

Медведев предложил назвать Польшу Царством Польским после переименования Калининграда

Если Варшава приняла решение переименовать Калининград в Крулевец, то Россия может назвать Польшу Царством Польским или Варшавским герцогством. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

«Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau», — написал Медведев.

О решении Варшавы стало известно в среду, 10 мая. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране отказаться от использования топонима Калининград для обозначения российского города. Там уточнили, что каждая страна может использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.

На это отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подобные действия Польши «даже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы». В свою очередь, в Калининградской области назвали переименование города инсинуацией, подчеркнув, что Россия не называет Гданьск Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским.