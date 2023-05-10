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00:16, 10 мая 2023Спорт

Стало известно об утверждении финансового плана «Барселоны» для подписания Месси

Catalunya Radio: Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны» для подписания Месси
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны», измененный ради подписания аргентинского форварда Лионеля Месси. Об этом в Twitter сообщает Managing Barca со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, знакомого с ситуацией, президент Ла Лиги Хавьер Тебас ознакомился со стратегией развития клуба на ближайшее будущее и утвердил ее. Таким образом, команда получила возможность заключить контракт с аргентинцем уже в сезоне-2023/2024.

20 апреля появилась информация, что Месси готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону». Ранее Тебас заявил, что при текущем экономическом положении клуба форвард не сможет заключить с ним соглашение.

В сезоне-2022/2023 Месси выступает за «Пари Сен-Жермен», с которым подписал контракт в августе 2021-го года. Соглашение рассчитано до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ксения Курашкина
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