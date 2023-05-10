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10:38, 10 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о возвращении в Николаевскую область большей части ее населения

Глава Николаевской области Украины Ким заявил о возвращении в регион большей части жителей

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Николаевскую область Украины вернулась большая часть ее населения, заявил глава региона Виталий Ким, передает Telegram-канал «Политика страны».

По слова Кима, сейчас в Николаеве проживает около 460 тысяч человек, в то время как до начала боевых действий в городе жило около 486 тысяч.

«Для большинства николаевцев происходящее — это не обстрел и не слишком угрожающая ситуация», — заявил он, указав, что уроженцы города устали жить в иных местах и поэтому вернулись.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массовую переброску подразделений из Харьковской и Сумской областей в Запорожье.

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Алевтина Запольская
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