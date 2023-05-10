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14:52, 10 мая 2023Россия

Данные о попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая опровергли

Mash опроверг данные о попытках атаки дронов ВСУ в Москве 9 мая

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дронами 9 мая, не подтвердились. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Информация о БПЛА в Битцевском парке и Ломоносовском районе ЮЗАО не подтвердилась», — сказано в опровержении, опубликованном каналом.

Ранее Mash сообщил, что украинская сторона пыталась атаковать Москву тремя дронами UJ-22 Airborne в День Победы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудники правоохранительных органов не докладывали о каких-либо попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву 9 мая.

Ранее сообщалось, что на парковке в подмосковном Подольске обнаружили упавший дрон с видеокамерой. По информации Telegram-канала Shot, коптер кружил над регионом 9 мая, несмотря на полный запрет полетов беспилотных летательных аппаратов.

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Варвара Родикова
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