Экс-замглавы Пентагона призвал помочь военной промышленности США

Экс-замглавы Пентагона Норквист рассказал о серьезных трудностях в американском ВПК

Бывший замглавы Пентагона Дэвид Норквист заявил, что американская военно-промышленная база сталкивается с серьезными трудностями. Об этом говорится в публикации военного ведомства со ссылкой на выступление Норквиста на логистической конференции в штате Вирджиния.

По словам экс-замминистра, участникам этого рынка необходима поддержка, без которой оборонные предприятия могут прекратить сотрудничество с правительством. «Сейчас время помочь этим компаниям, пока не поздно», — заявил он.

Также Норквист отметил, что система поставок в оборонном секторе может оказаться под угрозой тогда, когда будет необходима США. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты наблюдают возврат «великой конкуренции сил и больше не могут превосходить своих противников только по размеру». Поэтому, как считает политик, Вашингтон должен полагаться на союзников и партнеров.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил об угрожающих темпах модернизации китайских войск. По его словам, КНР занимается разработкой вооружений для нанесения ударов на все большие расстояния.