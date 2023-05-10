Россиян предупредили о массовой рассылке фейковых призывов явиться в военкомат

«Mash на Мойке»: жителям Петербурга начали приходить фейковые мобилизационные предписания

Жителям Санкт-Петербурга начали приходить на электронную почту фальшивые мобилизационные предписания. О массовой рассылке фейковых призывов явиться в военкомат предупредил «Mash на Мойке» в своем Telegram-канале.

Получателей писем призывают явиться в военкомат 11 мая для уточнения данных и постановки на учет. При этом отмечается, что в качестве отправителя мобилизационного предписания указано несуществующее ведомство — «Главное управление Военного Комиссариата МО РФ». Также там отсутствует обращение к адресату по имени и фамилии.

Как выяснило издание, в этих письмах содержится вредоносное программное обеспечение — ZIP-архив с вирусом.

Кроме того, подобные письма начали получать жители Амурской области, передает KP.RU. При этом в действительности областной военный комиссариат не отправляет мобилизационные предписания по электронной почте.

В начале мая россиян предупредили о фейковых рассылках в мессенджере Telegram об угрозе удара беспилотниками. По данным СМИ, подобные сообщения пришли более одной тысячи жителей Московской области.