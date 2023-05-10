В России шестилетний ребенок выстрелил в себя из ружья во время семейного отдыха

В Дагестане шестилетний мальчик выстрелил в себя из найденного ружья деда

В Дагестане шестилетний мальчик выстрелил в себя из ружья деда в то время, пока взрослые были заняты приготовлением шашлыка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Несчастный случай произошел во время семейного отдыха на даче. Мальчик стал осматривать расположенные на участке строения. В сарае он нашел ружье и во время осмотра нажал на курок.

Пуля пробила шею мальчика насквозь, его сразу же доставили в больницу. Позже выяснилось, что владелец ружья хранил его заряженным. В отношении мужчины завели уголовное дело.

Ранее в Петербурге десятилетний мальчик получил контузию после выстрела в глаз. Ребенок играл со сверстником во дворе одного из домов, когда пластиковая пуля попала ему в глаз. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.