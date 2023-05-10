Учительница пришла домой к ученику и занялась с ним сексом

Учительница получила условный срок за секс с несовершеннолетним учеником

Молодая учительница получила условный срок за то, что занялась сексом с несовершеннолетним. Как сообщает Daily Star, для этого она пришла к ученику домой, когда его родители отлучились.

Первоначально 23-летней учительнице Стэйси Стэл грозило тюремное заключение на срок до четырех лет, однако суд переквалифицировал ее действия на статью, предусматривающую более мягкое наказание. Ее признали виновной в создании угрозы здоровью ребенку и приговорили к трем месяцам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

Стэл задержали в декабре 2021 года после расследования, инициированного ее нанимателем — сетью частных школ Golden City. Девушка работала там замещающим учителем.

По версии следствия, после секса с учеником Стэл продолжала общаться с ним через мессенджеры. Позднее, пытаясь уничтожить улики, она через другого ученика предлагала ему избавиться от мобильного телефона с их перепиской, обещая купить взамен новый. Сотрудники полиции опередили ее и получили доступ к ее сообщениям прежде, чем это произошло.

Ранее сообщалось об учительнице из католической школы в США, которую арестовали за секс с учеником. Их интимные встречи происходили в классе после окончания уроков.