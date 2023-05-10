Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:18, 10 мая 2023Из жизни

Учительница пришла домой к ученику и занялась с ним сексом

Учительница получила условный срок за секс с несовершеннолетним учеником
Jacey Stahl

Jacey Stahl. Фото: Barton County Sheriff's Department

Молодая учительница получила условный срок за то, что занялась сексом с несовершеннолетним. Как сообщает Daily Star, для этого она пришла к ученику домой, когда его родители отлучились.

Первоначально 23-летней учительнице Стэйси Стэл грозило тюремное заключение на срок до четырех лет, однако суд переквалифицировал ее действия на статью, предусматривающую более мягкое наказание. Ее признали виновной в создании угрозы здоровью ребенку и приговорили к трем месяцам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

Стэл задержали в декабре 2021 года после расследования, инициированного ее нанимателем — сетью частных школ Golden City. Девушка работала там замещающим учителем.

Материалы по теме:
«Больше он не причинит боль девушкам» Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Больше он не причинит боль девушкам»Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
12 марта 2021
«Это был ад» Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
«Это был ад»Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
26 января 2021

По версии следствия, после секса с учеником Стэл продолжала общаться с ним через мессенджеры. Позднее, пытаясь уничтожить улики, она через другого ученика предлагала ему избавиться от мобильного телефона с их перепиской, обещая купить взамен новый. Сотрудники полиции опередили ее и получили доступ к ее сообщениям прежде, чем это произошло.

Ранее сообщалось об учительнице из католической школы в США, которую арестовали за секс с учеником. Их интимные встречи происходили в классе после окончания уроков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в российском регионе
Главком ВСУ не поучаствует в заседании НАТО из-за напряженной ситуации на фронте
В российском регионе неизвестные попытались сжечь Су-24 на авиазаводе
В Крыму 14-летний подросток захотел удивить подругу и погиб
WADA сделало заявление о выполнении РУСАДА условий восстановления
Российский стилист назвала худшие платья для выпускного
Стало известно о работе системы ПВО под Калугой 9 мая
В Петербурге бродячая собака покусала семилетнюю девочку
Дагестанского экс-депутата избили в московском баре
Стало известно о возвращении в Николаевскую область большей части ее населения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.