Стало известно о новой тактике российских высокоточных ударов в зоне СВО

Военный эксперт Шурыгин рассказал о новой тактике высокоточных ударов ВС РФ в зоне СВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» рассказал о новой тактике высокоточных ударов Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО).

Стало известно, что российские военные сменили тактику в мае и перенесли усилия с инфраструктуры на поражение резервов и складов.

«Можно предположить, что наша разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта», — добавил специалист.

По словам Шурыгина, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешло от стадии планирования к подготовке, началась передислокация подразделений, боеприпасов и других военных материалов к линии фронта.

В свою очередь российские военные начали борьбу с тыловыми эшелонами, что осложнит украинской армии подготовку к атакам, заключил эксперт.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по пунктам временной дислокации резервов Вооруженных сил Украины, а также по складам боеприпасов.

Также стало известно, что бомбардировочная авиация российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении ударила по понтонной переправе ВСУ.

