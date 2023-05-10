Роль Суровикина во взаимодействии с ЧВК «Вагнер» объяснили

Востоковед Дмитриев заявил о повторении Суровикиным опыта в Сирии в рамках СВО

В мире сформировался тренд при проведении военных действий — это объединение разных, в том числе конфликтующих, структур и компаний ради одной цели. Об этом заявил Ura.ru востоковед Игорь Дмитриев, комментируя роль бывшего командующего Объединенной группировкой войск, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина во взаимодействии с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, подобная тенденция зародилась еще в Сирии. «Там вооруженные силы состояли из частных армий, которые принадлежали или руководились разными группировками внутри сирийского правительства. Это стало общемировым трендом — война кланов за авторитет, за влияние идет и в Судане, где гражданская война идет якобы между руководством обороной и армейским спецназом. На самом деле это представители двух разных кланов», — пояснил эксперт.

Эту информацию подтвердил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, принимавший участие в сирийской кампании. По его словам, Суровикин сплачивал различные группировки в Сирии. «При мне не было разнородных группировок. Когда уже появился [бригадный генерал сирийской армии] Сухель Сальман аль-Хасан и другие шейхи, которые имели свои вооруженные группировки — именно их сплачивал Суровикин», — рассказал Гурулев.

Политик также заявил, что в рамках СВО одним из центров силы является глава Чечни Рамзан Кадыров. «[Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин формирует другой. Они этот тренд уже подхватывают», — добавил он.

Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Суровикин около года взаимодействует с ЧВК «Вагнер» при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Он отметил, что налаживать диалог с вагнеровцами Суровикин начал, еще когда занимал пост командующего Объединенной группировкой войск.