Стали известны подробности отношений Тома Круза и Шакиры

Источники сообщили о заинтересованности Тома Круза в продолжении отношений с Шакирой

Стали известны подробности отношений колумбийской поп-певицы Шакиры и американского актера Тома Круза. Их сообщает Page Six со ссылкой на источники, приближенные к артистам.

По данным издания, актер «крайне заинтересован» в продолжении отношений с исполнительницей. «У них есть химия. Шакире нужна мягкая подушка, чтобы упасть на нее, и это может быть Том. Он симпатичный и талантливый парень», — отметили в окружении звезд.

Источники добавили, что после того, как артисты провели выходные вместе, Круз прислал Шакире букет цветов.

Слухи о возможном романе пары появились ранее. В сети были опубликованы совместные снимки артистов на Miami Grand Prix «Формулы-1». Отмечается, что ради этого мероприятия Круз пропустил коронацию Карла III в Лондоне.

2 июня 2022 года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. После развода певица сохранила опеку над детьми. Спортсмен и исполнительница состояли в отношениях с 2011 года.