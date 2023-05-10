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12:17, 10 мая 2023Мир

В Китае оценили объявление 9 мая Днем Европы на Украине

Global Times: объявление 9 мая Днем Европы не поможет Украине сблизиться с Западом
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая Днем Европы не поможет республике сблизиться с Западом. Так ситуацию оценили эксперты, опрошенные китайским изданием Global Times.

Отменив празднование Дня Победы, Зеленский пытается тесно связать будущее Украины с Европой, подчеркнул военный эксперт Сун Чжунпин. Он отметил, что в Киеве рассчитывают, что США и НАТО окажут республике всестороннюю поддержку и даже напрямую вмешаются в конфликт с Россией.

«Однако Зеленский мало что может сделать с США. <...> У США, НАТО и ЕС есть собственные расчеты, которые затрудняют оказание полной поддержки Украине, как того требует республика», — сказано в материале.

При этом объявление Дня Европы на Украине ведет к дальнейшему разрыву связей с Россией, как исторических, так и ценностных, добавил научный сотрудник по русским исследованиям из Китайской академии социальных наук Ван Чэньсин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о попытках стереть историческую память о Дне Победы на Украине. Он отметил, что этот праздник объединяет народы бывшего СССР, что «не дает покоя Вашингтону и Брюсселю».

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Варвара Кошечкина
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