Global Times: объявление 9 мая Днем Европы не поможет Украине сблизиться с Западом

Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая Днем Европы не поможет республике сблизиться с Западом. Так ситуацию оценили эксперты, опрошенные китайским изданием Global Times.

Отменив празднование Дня Победы, Зеленский пытается тесно связать будущее Украины с Европой, подчеркнул военный эксперт Сун Чжунпин. Он отметил, что в Киеве рассчитывают, что США и НАТО окажут республике всестороннюю поддержку и даже напрямую вмешаются в конфликт с Россией.

«Однако Зеленский мало что может сделать с США. <...> У США, НАТО и ЕС есть собственные расчеты, которые затрудняют оказание полной поддержки Украине, как того требует республика», — сказано в материале.

При этом объявление Дня Европы на Украине ведет к дальнейшему разрыву связей с Россией, как исторических, так и ценностных, добавил научный сотрудник по русским исследованиям из Китайской академии социальных наук Ван Чэньсин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о попытках стереть историческую память о Дне Победы на Украине. Он отметил, что этот праздник объединяет народы бывшего СССР, что «не дает покоя Вашингтону и Брюсселю».