В сети возмутились признанием девушки о частоте стирки постельного белья

Тиктокерша hallienicole1 заявила, что стирает постельное белье раз в два месяца

Пользовательница с никнеймом @hallienicole1 вызвала возмущение в сети признанием о частоте стирки постельного белья и пижамы. Соответствующие публикации появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заявила, что на удаление загрязнений с данных изделий, их последующую сушку и перестилание кровати у нее уходит слишком много времени. По этой причине она отказалась совершать данный процесс чаще одного раза в два месяца. «Я стираю постельное белье, когда оно кажется грязным, обычно это происходит, когда я заболеваю, если на нем появляются пятна и так далее. (...) Я не верю тем, кто говорит, что делает это еженедельно», — отметила юзерша.

Кроме того, по словам тиктокерши, она не стирает свою пижаму. «Эта одежда не подвергается воздействию непогоды. Назовите мне хотя бы одну вескую причину для ее стирки. Я что, тренируюсь во сне?» — обратилась к зрителям автор видео.

Пользователи сети высказались об увиденном в комментариях. «Безумное поведение, и еще более безумно признаваться в этом», «Я стираю простыни каждую неделю и надеваю пижаму только два раза подряд, как ты можешь так жить?», «Это негигиенично. Во время сна сальные железы на теле выделяют секрет, вас не учили этому в школе?» — указали они.

Ранее эксперты магазина мебели для спальни и постельных принадлежностей Bed Kingdom из Англии раскрыли оптимальную частоту стирки постельного белья. Специалисты заявили, что удалять загрязнения с данного вида изделий следует один раз в неделю. При этом они отметили, что для некоторых людей подобный график может быть затруднительным.