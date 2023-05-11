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13:04, 11 мая 2023Россия

В России высказались об ответе на атаку ВСУ на нефтебазу

Сенатор Джабаров предложил наносить ответные удары после атаки ВСУ на российскую нефтебазу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

России стоит наносить удары в ответ на атаки украинских беспилотников, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал информацию о том, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области.

«Вопрос становится уже достаточно обыденным, он встает часто. Украинцы продолжают наносить удары по нашей территории, наносить урон нашим вооруженным силам, народному хозяйству», — напомнил сенатор.

Он подчеркнул, что России необходимо реагировать на подобные инциденты. По мнению Джабарова, Вооруженным силам (ВС) РФ стоит наносить ответные удары.

«Необходимо усиливать зону ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»), сбивать их (беспилотники — прим. «Ленты.ру»), наносить ответные удары, чтобы желание бомбить нашу территорию у Украины пропало. И самое главное — доводить до победного конца специальную военную операцию», — сказал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в регионе. Богомаз уточнил, что атаке подверглась цистерна для хранения нефтепродуктов и добавил, что объект получил повреждения.

«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы», — рассказал глава приграничного региона.

В конце апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом после атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта, в результате которой были повреждены четыре цистерны. Начальник пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала произошедшее одним из элементов подготовки к украинскому контрнаступлению.

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Кирилл Садовский
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