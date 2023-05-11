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17:17, 11 мая 2023Спорт

Американский боец UFC рассказал о страхе ехать в Чечню

Американский боец UFC Энтони Смит рассказал о страхе ехать в Чечню к родственникам жены

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Смит рассказал о страхе ехать в Чечню. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Родственники жены приглашали посетить Чечню. Но я отказался. Потому что страшно. Как-то страшно», — поделился спортсмен. Он рассказал, что в Чечне живут родственники мачехи его жены Михалы.

Смит отметил, что не знает почему, но что-то в идее поездки в Чечню его отпугивает. «Плюс я еще дрался с парнем из Чечни [Адланом Амаговым], и я слышал про него кое-какие истории, и это безумные истории», — добавил боец UFC.

Смит занимает пятое место рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Свой последний поединок он провел в июле 2022 года, уступив на турнире UFC 277 россиянину Магомеду Анкалаеву. В 2011 году американец провел поединок против уроженца Грозного Адлана Амагова. Схватка проходила под эгидой Strikeforce и завершилась досрочной победой Амагова нокаутом.

Дарья Коршунова
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