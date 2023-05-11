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08:27, 11 мая 2023Россия

Стало известно об атаке дрона на призывной пункт в приграничном регионе России

Shot: дрон ВСУ сбросил несколько боеприпасов на призывной пункт в Брянской области

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил несколько боеприпасов на призывной пункт в Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, беспилотник атаковал здание военкомата в российском приграничном регионе в ночь с 10 на 11 мая.

Уточняется, что атаке подвергся военкомат в находящемся в 30 километрах от границы населенном пункте Стародуб. В результате налета дрона никто не пострадал. Сброшенные боеприпасы лишь повредили шифер на крыше здания.

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Shot отмечает, что военкомат является тем самым административным зданием, об атаке на которое сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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