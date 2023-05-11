Стало известно об атаке дрона на призывной пункт в приграничном регионе России

Shot: дрон ВСУ сбросил несколько боеприпасов на призывной пункт в Брянской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил несколько боеприпасов на призывной пункт в Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, беспилотник атаковал здание военкомата в российском приграничном регионе в ночь с 10 на 11 мая.

Уточняется, что атаке подвергся военкомат в находящемся в 30 километрах от границы населенном пункте Стародуб. В результате налета дрона никто не пострадал. Сброшенные боеприпасы лишь повредили шифер на крыше здания.

Shot отмечает, что военкомат является тем самым административным зданием, об атаке на которое сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.