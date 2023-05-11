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16:21, 11 мая 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвала опасную обувь для тренировок

Эксперт рассказала, что опасно тренироваться в открытой обуви и в кроссовках на танкетке

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Фитнес-эксперт Юлия Гуляева назвала опасную обувь для тренировок. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Однозначно опасно заниматься в зале в открытой обуви, без задника (она не фиксирует стопу), а также в кроссовках на танкетке из-за неправильного распределения веса тела по стопе», — рассказала специалист. Она подчеркнула, что эта обувь подходит только для прогулок в городе.

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Гуляева добавила, что правильные кроссовки должны быть с запасом в 0,5-1 сантиметр, мыс не должен быть узким. Также она рекомендовала выбирать обувь из современных синтетических материалов, отводящих влагу.

Ранее Гуляева объяснила правила выбора кроссовок для занятий в зале. Для силовых или функциональных тренировок она посоветовала выбирать обувь на плоской и устойчивой подошве. Для степа и аэробики специалист рекомендовала покупать максимально амортизирующую обувь.

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