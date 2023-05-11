В Москве пройдет «Хюгге-маркет»

В «Товариществе Рябовской Мануфактуры» 20 и 21 мая пройдет «Хюгге-маркет»

На территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Москве 20 и 21 мая пройдет «Хюгге-маркет». Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вход для гостей будет свободным с 12:00 до 20:00.

Отмечается, что лейтмотивом маркета станет скандинавская философия уюта: ее смысл заключается в создании атмосферы благополучия и спокойствия через предметы интерьера, вкусную еду, согревающие напитки и общение с друзьями и близкими.

В частности, гостям будет представлена авторская керамика, минималистичные игрушки, стильная домашняя одежда, канцелярия, наборы для творчества, детские товары, предметы интерьера, натуральная косметика, мыло и парфюмерия. Также посетителей ждет большое разнообразие десертов и сладостей, чая, трав и кофе от местных производителей.

Известно, что за организацию мероприятия взялась команда «4 сезона», уже известная своими масштабными ярмарками, объединяющими талантливых дизайнеров и мастеров.

Местом проведения маркета стал двор «Товарищества Рябовской Мануфактуры», лофт-квартала площадью 55 тысяч квадратных метров. После масштабного редевелопмента бывшая текстильно-красильная фабрика стала точкой взаимодействия представителей творческой сферы Москвы.