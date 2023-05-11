Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 11 мая 2023Россия

В Москве пройдет «Хюгге-маркет»

В «Товариществе Рябовской Мануфактуры» 20 и 21 мая пройдет «Хюгге-маркет»

Фото: пресс-служба «Товарищества Рябовской Мануфактуры»

На территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Москве 20 и 21 мая пройдет «Хюгге-маркет». Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вход для гостей будет свободным с 12:00 до 20:00.

Отмечается, что лейтмотивом маркета станет скандинавская философия уюта: ее смысл заключается в создании атмосферы благополучия и спокойствия через предметы интерьера, вкусную еду, согревающие напитки и общение с друзьями и близкими.

В частности, гостям будет представлена авторская керамика, минималистичные игрушки, стильная домашняя одежда, канцелярия, наборы для творчества, детские товары, предметы интерьера, натуральная косметика, мыло и парфюмерия. Также посетителей ждет большое разнообразие десертов и сладостей, чая, трав и кофе от местных производителей.

Известно, что за организацию мероприятия взялась команда «4 сезона», уже известная своими масштабными ярмарками, объединяющими талантливых дизайнеров и мастеров.

Местом проведения маркета стал двор «Товарищества Рябовской Мануфактуры», лофт-квартала площадью 55 тысяч квадратных метров. После масштабного редевелопмента бывшая текстильно-красильная фабрика стала точкой взаимодействия представителей творческой сферы Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минюсте захотели решить вопрос с одной статьей Конституции
На Украине бизнесменов обвинили в поставке оружия России
В ТЦ в российском городе лифтом придавило рабочего
Избиение и ранение москвича убийцей с ножом попало на видео
Бывший муж Бородиной преподнес новой возлюбленной подарок за 50 миллионов рублей
Тренер ЦСКА сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина
ФСБ пресекла подготовку поджога военкомата и администрации Минеральных Вод
Россиянам рассказали о влиянии шашлыка на фигуру
Участник группы «Би-2» подтвердил отмену концерта в «Лужниках»
Киев предупредили о «триггере» для поддерживающих Украину стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.