В Госдуме назвали возможную дату запуска исламского банкинга в России

Депутат Аксаков: исламский банкинг в регионах России может быть запущен с 1 июля 2023 года

Механизм исламского банкинга в регионах России может быть запущен 1 июля 2023 года. Такую возможную дату в ходе Петербургского международного юридического форума назвал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова передает ТАСС.

Скорость запуска нового режима будет зависеть от того, как оперативно примут законопроект. Первое чтение прошло в декабре 2022 года — тогда депутаты согласились в рамках эксперимента внедрить механизм исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

По словам Аксакова, сейчас депутаты обсуждают возможность увеличения требований к капиталу участников экспериментального режима с 10 до 15-25 миллионов рублей. Также в Госдуме рассматривают механизм отделения нефинансовых операций от финансовых операций в форме исламского банкинга, чтобы отсечь тех, кто «хочет воспользоваться лазейкой» для уклонения от уплаты налогов.

Обсуждение внедрения исламского банкинга, предполагающего отсутствие каких-либо процентных доходов, стартовало в России в июле 2022 года. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр компаний и осуществлять надзор над ними. ОПФ будут предоставлять займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения, финансировать их в качестве торгового посредника при заключении договоров лизинга или купли-продажи с рассрочкой, а также предоставлять поручительства и деньги компаниям через участие в уставных капиталах.

В апреле 2022 года Центробанк опросил 26 организаций из предполагаемых пилотных регионов. О планах участия в эксперименте по исламскому банкингу заявили 14 компаний, причем 12 из них являются нефинансовыми организациями, то есть не находятся в поле регулирования и надзора регулятора. В каждой из республик нашлось по три-четыре потенциальных участника эксперимента.